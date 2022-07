Meer dan een doelvrouw, Red Flame Nicky Evard verhuurt ook springkastelen: “Als ik de stekker eruit trek, is het feest gedaan”

EK VROUWEN 2022Sommige keepers herken je aan hun grote handen, hun enorme spanwijdte of aan hun lengte. Nicky Evrard (27) en Michel Preud’homme herken je aan hun ogen. Die van Evrard zijn heel helder groen-blauw, en net als bij Preud’homme met de bliksem en de onrust van de fanatieke winnaar. “Ik kan niet stilzitten”, zegt ze. Dus verhuurt de jonge onderneemster springkastelen in Oosterzele en omgeving. “Ze zien me graag komen, maar niet graag vertrekken.”

Evrard gaat na het EK aan de slag bij vicekampioen OH Leuven. “Er was contact met buitenlandse teams. Maar toen OHL op de proppen kwam, was de beslissing snel gemaakt. Ik wil kampioen worden in België.”

Ze is net zo ambitieus als haar nieuwe club die eerder al Shari Van Belle, al drie jaar de vaste vriendin van Evrard, en Ella Van Kerkhoven binnenhaalde. Met FC Twente werd Evrard al kampioen van Nederland in 2019. Daar maakte ze kennis met de felle wedstrijdmentaliteit. Irriteert het haar dan niet als ze ziet dat de Flames slap aan een wedstrijd beginnen? “Het moet er de eerste en de tweede helft twee keer echt op zijn”, klinkt het. “Ik ben natuurlijk gefocust op mijn spel. Ik coach, ik roep, ik stuur bij. Het is ook logisch dat het wel een beetje op en af gaat. Wij gaan zeker niet naar het EK om mooie wedstrijden te spelen. We gaan om te winnen. Het maakt niet uit hoe. Die ballen mogen er niet in. Desnoods hou ik ze tegen met mijn neus of met mijn oren.”

Bij Twente ketsten de vonken ervan af: “Sherida Spitse (202-voudig international voor Nederland, red.) wilde altijd scoren. Trashtalk heb ik van haar geleerd. ‘Pak jij nu maar eens een bal’, zei ze dan. ‘Je mag pas wat zeggen als je scoort’, zei ik. Na de training stuurde ze een berichtje. ‘Doen we morgen koffie?’”

Soms doen mannen smalend over vrouwenvoetbal. De doelvrouwen moeten het vaakst voor de bijl. Evrard: “Antwerp-doelman Davino Verhulst is een van mijn beste vrienden. Hij vindt mij technisch top. Maar hij kan gewoon blijven staan om een bal te pakken terwijl ik alles moet doen om de bal over de lat te kunnen duwen. Technisch werken wij anders. Het positiespel is anders. Courtois kan compenseren met zijn lengte. Vrouwen zijn goed, maar fysiek kan het nooit even goed zijn.”

Kleinere doelen?

Een Belgische man is gemiddeld 1m80 hoog, een Belgische vrouw 1m64. Courtois meet 2 meter, Evrard 1m75. Moeten de afmetingen van het doel in het vrouwenvoetbal niet aangepast worden? Bij de FIFA wordt daarover gediscussieerd. “Ik vind die discussie over die kleinere doelen superinteressant. Ik heb nog geen uitgesproken mening, maar ik wil alles eens op een rij zetten. Ik wil dat ook testen, want we zijn het nu gewoon zoals het is.”

Evrard was lange tijd zowel doelvrouw als veldspeelster: “Bij de meisjes stond ik in doel, bij de jongens speelde ik het liefst in de aanval. Soms stond ik ook één helft in doel en één helft op het veld.”

Pas op haar 22ste had ze voor het eerst een professionele keeperstrainer: “Roy Elferink (nu aan de slag bij de U19 van Oranje, red.) was er elke training, net zoals in de fitness. En dat allemaal heel wedstrijdgericht.”

Evrard verdedigt niet alleen het doel, daarnaast verhuurt ze ook springkastelen. “Net voor corona ons overviel, probeerden we sport- of voetbalkampen te organiseren. Daar hoorde een springkasteel bij voor de broertjes en zusjes die meekwamen”, verklaart ze. “Toen we er eentje wilden kopen, verraste de verkoper me met de vraag of ik niet geïnteresseerd was om zijn bedrijf over te nemen. Daar heb ik toch even moeten over nadenken. Kijk, ik kan wel leven van mijn voetbal, maar op vrije dagen en in de vakanties heb ik iets nodig. Ik kan niet heel de tijd FIFA spelen. Ik ben ook wel een ondernemer. Dus heb ik toegehapt. Aanvankelijk waren het zes springkastelen, intussen zijn het er al negen, grondzeilen, karretjes voor het vervoer, toestellen om de kastelen op te blazen. Binnenkort stapt mijn broer mee in het bedrijf.”

“Als je met een springkasteel ergens naartoe gaat, is iedereen blij en vrolijk. Ze zien me graag komen, maar niet graag vertrekken. Als ik de stekker eruit trek, is het feest gedaan.”

