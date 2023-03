Mbappé en Griezmann zijn snel klaar met gehavend en naïef Oranje, Koeman: “Kansloos na cruciale fouten”

VoetbalDoor het ijs gezakt. De rentree van Ronald Koeman als bondscoach is op een afgang uitgedraaid. Een wervelend Frankrijk zette Nederland na 20 minuten al op een historische 3-0-achterstand. De teller stopte bij 4-0 en het had veel erger gekund. “Iedereen weet weer waar we staan", aldus Koeman.

Rumoer in beide kampen voorafgaand aan het duel. Oranje zou in zijn tweede periode onder Ronald Koeman afstappen van Louis van Gaals defensieve 5-3-2 en switchen naar de traditionele 4-3-3. De blessure van Frenkie de Jong betekende een eerste domper, daarna moesten nog vijf spelers afhaken door een voedselvergiftiging – die verdomde kip kerrie. Geen ideale voorbereiding.

Les Bleus traden voor het eerst aan zonder Hugo Lloris en Raphaël Varane. Zij gingen op interlandpensioen en werden vrijdagavond gehuldigd in het Stade de France, iets waar Karim Benzema voor bedankte. Verder domineerde de aanvoerdersband de voorbije dagen de debatten in Frankrijk. Die ging naar Kylian Mbappé en dus niet naar Antoine Griezmann, die misnoegd reageerde. “In zijn situatie zou ik dezelfde reactie hebben gehad”, suste Mbappé.

Geen holle woorden, want van onenigheid tussen de twee supersterren was er effectief geen sprake. Al na twee minuten braken ze samen de ban tegen een slaapwandelend Nederland. Taylor liet zich te makkelijk de bal ontfutselen door Griezmann. Op aangeven van Mbappé liet de Atlético-aanvaller Cillessen kansloos: 1-0. Diezelfde Cillessen - Bart Verbruggen is toch echt een betere keeper - tastte in minuut acht mis bij een vrije trap. Upamecano kon profiteren.

En na 20 minuten rondde aanvoerder Mbappé himself een heerlijke aanval af. Het betekende de vroegste 3-0-achterstand van Nederland sinds augustus 1919 (destijds tegen Zweden). Koeman greep in en bracht na een halfuur Weghorst voor de erbarmelijke basisdebutant Taylor. Af en toe creëerde Oranje nog iets – ook omdat de Fransen het toelieten - maar de overtuiging en de kwaliteit ontbraken om in de eerste helft iets terug te doen.

“Wat moet Oranje nu doen?”, werd NOS-analist Rafael van der Vaart in de rust gevraagd. “Ik zou proberen iets beter te voetballen”, luidde het droge antwoord van de gewezen Real Madrid-speler. Had Van Gaal het dan toch allemaal niet zo slecht gezien in Qatar? Fel was de kritiek op zijn persoon wegens de weinig avontuurlijke speelstijl op dat WK. En ook al ontbraken nu de Frenkie de Jongs en de Cody Gakpo’s, Van Gaal is natuurlijk niet achterlijk. Dat bewees deze kansloze avond in Parijs misschien wel.

“Of we te open speelden? Als we aan de bal zijn, spelen we open, ja. Maar je mag dan aan de bal niet zo makkelijk de bal verliezen”, zei Virgil van Dijk na afloop. “Het is iets dat we moeten bekijken. Maandag tegen Gibraltar zal het beter moeten.”

Het tweede bedrijf had trouwens niet veel beterschap in petto voor de ploeg van Koeman. Frankrijk speelde zijn geliefkoosde spel: achteroverleunend, wachtend op de foutjes van de tegenstander. De oppermachtige Mbappé zette zijn debuut als aanvoerder kracht bij door er twee minuten voor tijd 4-0 van te maken.

Memphis maakte in de toegevoegde tijd de malaise compleet door een strafschop zwak op Maingnan te schieten. Typerend voor de avond en dramatische start van de EK-campagne van Oranje. Een comeback in mineur voor Koeman. “We maakten cruciale fouten op plekken waar je dat nooit mag doen, op 20 meter van het doel", zei de bondscoach. “Dat was nochtans iets waar we op gehamerd hadden. Na zeven minuten sta je met 2-0 achter. Daarna hadden we wat momentjes, maar na de 3-0 weet je dat het normaal gesproken over is.”

Koeman vond niet dat hij door de vele afwezigen defensiever voor de dag had moeten komen. “Dit lag volgens mij niet aan een systeem. Je lijdt gewoon balverlies op plaatsen waar je dat never nooit mag doen”, herhaalde hij. “Vijf jaar geleden was ik boos toen we hier met 2-1 verloren, maar toen waren we beter dan nu. We weten allemaal waar het fout is gegaan. Hier mogen we niet te lang bij stilstaan. Dit kan positief uitdraaien in de zin dat iedereen weer even weet waar we staan - zeker als we niet compleet zijn. Al wil ik dat virus niet als excuus inroepen. We waren kansloos. Het had nog erger gekund, maar 4-0 dikt ook al aan.”

