Mazzu eerlijk na nederlaag bij West Ham: “We waren niet goed genoeg”

Anderlecht kon zoals verwacht niets rapen op het veld van West Ham. Een uiterst jong paars-wit verloor met 2-1 van de Hammers en zakt zo naar de derde plaats in de poule. “We moeten erkennen dat we vandaag niet goed genoeg waren”, zei Mazzu. “Ook al vond ik dat de twee tegengoals vermijdbaar waren, zeker omdat onze start er best mocht zijn. Jammer dat we daar geen vervolg aan konden breien.” Mazzu opteerde tegen West Ham voor een jonge ploeg, gemiddeld 22 jaar, en een defensie met vier, zonder Wesley Hoedt. “Omdat zij met vier echt offensieve mensen speelden én hoog opkomende flanken kwamen we toch geregeld in de problemen. Na rust speelden we beter, met meer lef. Maar al bij al denk ik dat die 2-1 een correcte weergave van de wedstrijd was.”

In de slotfase scoorde Anderlecht nog de eerredder, Esposito zette een strafschop om. Nog maar het tweede doelpunt van Anderlecht in deze Conference League in vier wedstrijden, scoren lukte enkel nog maar vanaf elf meter. “Ik weet niet of het moeilijker is voor om te scoren in de Conference League dan in de eigen competitie, maar ik weet wel dat we dit seizoen nog geen enkele wedstrijd met meer dan één doelpunt verschil hebben verloren”, vervolgde Mazzu. “Dat wil vooral zeggen dat het zeer vaak details zijn die beslissen en die details vallen jammer genoeg vaak uit in ons nadeel. We houden ons lot nog steeds in eigen hand, nu focussen we ons volop op de wedstrijd van zondag tegen Club Brugge.