Max Verstappen stelt zich vragen bij Chelsea-plannen van Lewis Hamilton: “Hij is toch een fan van Arsenal?”

Lewis Hamilton wil investeren in de overname van Chelsea. De zevenvoudige wereldkampioen Formule 1 heeft toegezegd miljoenen ponden te willen bijdragen aan het bod van zakenman Martin Broughton. Dat is één van de drie overgebleven kandidaten voor de overname van de Engelse voetbalclub. Ook Serena Williams overweegt in het project te stappen.

De betrokkenheid van Hamilton bij het bod van Broughton is opvallend, zeker gezien het feit dat de Engelse coureur supporter is van Arsenal. Formule 1-rivaal Max Verstappen kan het dan ook niet laten om er kort zijn mening over te geven. “Ik dacht dat hij een Arsenal-fan was? Ik ben een PSV-fan en ik zou Ajax nooit kopen. Maar iedereen moet met zijn geld doen wat hij zelf wil. Als ik trouwens een voetbalclub zou kopen, zou ik de eigenaar willen zijn en zelf de beslissingen willen nemen en niet een klein percentage willen hebben”, aldus Verstappen.

Volledig scherm Lewis Hamilton. © Photo News

Hamilton en Serena Williams zijn al weken in gesprek met Broughton. Volgens een bron dicht bij diens consortium is de toevoeging van Hamilton en Williams een “serieuze investeringsbeslissing” vanwege hun ervaring met het bouwen van sportmerken. Eerder werd al bekend dat Broughton in zijn bod samenwerkt met Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekfederatie World Athletics.

Geen significante rol

De woordvoerder van Hamilton bevestigt dat de F1-piloot in het project stapt. Hij zal wel geen significante rol spelen. Hij zou de club in eerste instantie willen adviseren in diversiteitskwesties, niet op sportief vlak. Chelsea moet straks tot 3 miljard opleveren. De kleine investering van Hamilton zal niet doorwegen.

Chelsea staat te koop omdat de Russische eigenaar Roman Abramovitsj vertrekt als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Sinds hij vanwege zijn Russische connecties op een Britse sanctielijst is gezet, heeft Chelsea met veel restricties te maken. Zo gelden beperkingen bij de verkoop van losse wedstrijdtickets.

Momenteel zijn er nog drie Amerikaanse groepen in de race voor Chelsea. Eén consortium rond Todd Boehly, die belangen heeft in de LA Lakers (basketbal) en de LA Dodgers (baseball), één rond Atalanta-eigenaar Stephen Pagluica en als laatste de groep met Broughton als gezicht. Zijn grote geldschieters zijn Josh Harris and David Blitzer, mede-eigenaars van een andere Premier Leagueclub, Crystal Palace.

De Amerikaanse Raine Bank, die de verkoop in goeie banen leidt, beslist wellicht pas in mei. Het bod van Boehly zou naar verluidt de voorkeur hebben.

Volledig scherm Serena Williams. © REUTERS