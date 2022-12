Matig Argentinië plaatst zich voor kwartfinale tegen Nederland, Messi scoort in z'n 1.000ste match

We spoelen meteen door naar minuut 35. Otamendi tikte de bal terug tot bij Messi, die met een laag schot ex-Club Brugge doelman Ryan verschalkte. Meteen goed voor zijn eerste doelpunt ooit in de knockout-fase van een WK. Het was ook de enige kans van een eerste helft, waarin Argentinië in de openingsfase de bal monopiliseerde. Australië herstelde wel het evenwicht - voetbalde af en toe goed mee - maar ging dus rusten met een 1-0-achterstand.

Argentinië controleerde de tweede helft. De Socceroos probeerden de Argentijnen onder druk te zetten, maar lieten zo wel ruimte achterin. Nadat De Paul zich doorzette op rechts, trapte Messi in de handen van Ryan. Even werd de Argentijnse defensie nog opgeschrikt door een korte terugspeelbal van Otamendi - gelukkig was doelman Martinez attent - enkele tellen later werd het 2-0. Ryan verspeelde ongelukkig het leer aan Alvarez, de Manchester City-spits verdubbelde de voorsprong. Argentinië op rozen, zonder indruk te maken.

Australië was een hele wedstrijd onmondig totdat Goodwin het vanop 25 meter probeerde. Zijn poging week af op Enzo Fernandez en waaide in doel. Plots hadden we weer een match. Australië rook bloed en Behich probeerde het met een solo. De linksachter zette 4 (!) Argentijnen in de wind en kwam oog in oog met doelman Martinez. Het was diens naamgenoot - Lisandro Martinez - die in extremis redding bracht met een fenomenale tackle. Aan de overkant liet Lautaro Martinez de 3-1 liggen, zo bleef het spannend. In de absolute slotseconden bleef de gelijkmaker van Kuol steken onder het lichaam van Martinez. De Argentijnen stoten door, vrijdagavond kijken Messi en co. Nederland in de ogen.