Matchen van 100 minuten of meer op komst in België? FIFA en regelorgaan IFAB willen dat nationale bonden WK-overtijd volgen: “Vechten tegen het tijdwinnen”

VOETBALDe opvallendste vernieuwing van het WK in Qatar met overtijd van tien minuten of meer kreeg nog geen navolging in de nationale competities zoals in België. Het internationale regelorgaan IFAB en de wereldvoetbalbond FIFA willen dat straks anders zien: zij gaan de bonden aansporen om de WK-regels over blessuretijd over te nemen. Eens zover, zou de impact op de spelers wel eens groot kunnen zijn.

De stem van het International Football Association Board (IFAB) weegt zwaar in het topvoetbal. Het orgaan waakt over de internationale spelregels en is bevoegd over wijzigingen zoals de invoering van de videoref (VAR). Op de jaarlijkse Algemene Vergadering afgelopen weekend liet het IFAB zich positief uit over het experiment tijdens het WK om de overtijd veel accurater te berekenen. Het exact tellen van blessurebehandelingen, VAR-checks, wissels, tijdrekken, het betwisten van een penalty of kaart bij de ref en het vieren van goals zorgde vaak voor wedstrijden die veel langer dan 100 minuten duren.

“Competities over de hele wereld zouden deze benadering moeten volgen”, aldus een opmerkelijke richtlijn van het IFAB op het congres. Insidethegamez.biz meldde dat het IFAB de nationale federaties, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, zal aanmanen om de WK-procedure over blessuretijd over te nemen. Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino schaart zich achter de algemene invoering.

Volledig scherm Het vieren van doelpunten, zoals Antwerp hier in de beker tegen Union, zou de FIFA en het IFAB liefst bij de overtijd tellen. © Photo News

“De overtijd zoals op het WK is op grote schaal door iedereen geapprecieerd”, zei de Zwitser. “We willen vechten tegen het tijdwinnen. We willen dat de fans van het spel genieten.” Ook wil Infantino de regel universeel maken: “We gaan de competities over de hele wereld monitoren om ervoor te zorgen dat ze de juiste overtijd volgen.”

Het Belgische Referee Department wou nog niet reageren op het nieuws. “We hebben nog geen officiële communicatie hierover ontvangen, dus is het nog even afwachten”, klinkt het. Tijdens het voorbije WK liet spreekbuis Frank De Bleeckere zich wel gematigd positief uit over het experiment: “De belangrijkste reden om dit in te voeren is het terugfluiten van ploegen die tijd willen rekken. Spelers die na een 1-0-voorsprong op de grond blijven liggen… oké, ze mogen het doen, maar ze zullen daar geen baat meer bij hebben.”

Volledig scherm FIFA-voorzitter Gianni Infantino schaarde zich op het IFAB-congres achter de invoering van de WK-procedure over de blessuretijd. © AP

Mocht de invoering van de langere overtijd snel plaatsvinden, zullen de clubs wel rekening moeten houden met nog moeilijk in te schatten gevolgen. Zoals de impact op mogelijke blessurelast? Studies tonen een hoger blessurerisico in de eerste en de laatste vijftien minuten van een voetbalmatch aan, wellicht te maken met een intensievere start en vermoeidheid in de slotfase. Volgens specialisten zal de overtijd bijdragen aan een fysieke en mentale belasting van de spelers, die al geprangd zitten in een hele drukke competitiekalender. Dus zal recuperatietraining nog aan belang winnen.

Tot slot kan de onzekere langere overtijd praktische problemen geven bij het inplannen van voetbalmatchen bij de tv-rechtenhouders. Ook zij betalen miljoenen euro’s en hebben dus wat in de pap te brokken...

Volledig scherm Luuk de Jong van PSV. © ANP