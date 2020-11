Martínez over speculaties rond één gaststad EK 2021: "Belangrijkste is dat het toernooi kan plaatsvinden"

VoetbalDeze week lekte via de Franse krant Le Parisien het nieuws uit dat de Europese Voetbalconfederatie UEFA momenteel de mogelijkheid bestudeert om het EK van volgend jaar in één land te organiseren . Rusland wordt daarbij naar voren geschoven als mogelijk gastland. Roberto Martínez: “Ik ben er zeker van de UEFA twee of drie scenario’s achter de hand houdt.”

Volgens het huidige format moet EURO 2020 in twaalf speelsteden in verschillende landen georganiseerd worden. Afgelopen zomer stak de coronacrisis daar al een stokje voor en het toernooi werd dan ook verschoven naar de zomer van 2021. Intussen houdt de tweede coronagolf Europa echter in een wurggreep en beterschap lijkt nog niet voor meteen. 24 spelersselecties die in de zomer van volgend jaar doorheen Europa reizen met in hun zog media en eventueel ook fans, lijkt met de dag een onwaarschijnlijker scenario te worden.

"Het belangrijkste is dat het toernooi kan plaatsvinden", vertelde bondscoach Roberto Martínez vandaag. "We hopen allemaal op een toernooi met een format in twaalf landen, dat zou een uniek event zijn in het Europese voetbal. Ik ben er zeker van de UEFA twee of drie scenario's achter de hand houdt, al de rest is speculatie. Door Covid-19 kan je geen event meer plannen met slechts één mogelijk scenario, je moet meerdere opties voorhanden hebben. Iedereen bereidt zich momenteel gewoon voor op het EK en we zullen zien of het format behouden blijft."

Eerder gaf UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin al toe dat de UEFA meerdere scenario's achter de hand houdt voor EURO 2020 en dat zelfs een toernooi achter gesloten deuren tot de mogelijkheden behoort. De Sloveen gaf daarbij toen wel aan dat het niet de bedoeling is dat er aan het format gesleuteld wordt, maar dat het indien nodig wel zou kunnen.

Intussen dringt het volgens de krant Le Parisien ook bij de UEFA steeds meer door dat een EK in één land veel beter te organiseren valt, gezien de huidige omstandigheden. De eerste optie zou dan Rusland zijn, dat iets meer dan twee jaar geleden al met succes het WK organiseerde en zodoende al over alle faciliteiten beschikt om het EK te verwelkomen. Vooraleer in de lente de beslissing genomen werd om het EK met een jaar uit te stellen, had Rusland zich al bereid getoond om het Europese landenkampioenschap tijdens de zomermaanden te ontvangen.

Aan Le Parisien wou de UEFA eerder deze week niets bevestigen. De Europese Voetbalconfederatie benadrukte in een reactie aan de krant dat ze de tijd wil nemen om een correcte beslissing te nemen omtrent de uiteindelijke organisatie van het toernooi.

