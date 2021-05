Martínez geeft zijn EK-favoriet en blijft geloven in Hazard: “Hoeft niet fysiek in vorm te zijn om het verschil te kunnen maken”

De vraag van één miljoen. En misschien wel de EK-beker. In welke mate kan Eden Hazard straks een rol spelen? Roberto Martínez blijft hopen. “We verwachten nog steeds dat hij er zal staan”, zegt hij in een gesprek bij MARCA. “Hij is onze kapitein met een grote invloed. Ik hoop dat de fysieke malaise nu gedaan is en dat we de Hazard gaan zien die we helaas in Madrid nog niet zagen. Je wil altijd dat de jongens met een goed gevoel hun seizoen afsluiten. Maar ervaring leert mij dat een speler die een slecht jaar had net kan uitblinken op een groot toernooi. Nu is het zaak om elk detail te analyseren. De medische staf werkt al jaren met hem. Ik heb er vertrouwen in dat hij herstelt. Hij is zó getalenteerd dat hij niet geweldig fysiek in vorm moet zijn om toch het verschil te kunnen maken.”