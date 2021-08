Marseille wil Ugbo voor de neus van Genk wegkapen

Maar plots is er een andere kaper opgedoken: Olympique Marseille. De Franse club heeft ook wel interesse in Ugbo en wil volgens onze informatie de deal alsnog kapen. Genk en Marseille hebben trouwens een verleden. In oktober vorig jaar was Marseille rond met toenmalig Genk-rechtsachter Maehle, maar de Limburgers trokken tien minuten voor het verstrijken van de deadline de stekker uit de onderhandelingen. Tot onvrede van Maehle... én Marseille.