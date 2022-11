Marco van Basten snoeihard voor Oranje-aanvoerder Van Dijk: “Waar staat hij naar te kijken? Hij doet zo weinig”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cody Gakpo leek Nederland gisteren met z'n tweede treffer op dit WK op weg te zetten naar 6 op 6 en zekerheid over een plek in de volgende ronde, maar Enner Valencia sleepte voor Ecuador een verdiend punt uit de brand. Niet zozeer de draw, maar vooral de zwakke prestatie van Oranje was voer voor gesprek in menig analistenstudio’s. Oud-voetballer Marco van Basten was bij de NOS niet mals voor aanvoerder Virgil van Dijk.

“Wie is de beste speler van het team? Dat is Virgil”, begon Van Basten z'n betoog. “Wat hij doet is niet meer dan de bal opzij tikken naar spelers die naast hem staan. Hij moet zorgen dat er tempo in komt, maar hij speelt elke bal naar Aké of Timber, die moeten het allemaal maar doen. Hij moet veel meer verantwoordelijkheid nemen. Als je ziet hoe hij staat te kijken (bij de tegengoal, red.)... Waar staat hij naar te kijken? Hij moet erop duiken. Hij laat hem nu vrij schieten. Ik ben kritisch op Van Dijk, want hij onderneemt zo weinig, terwijl hij zo’n goede speler is. Hij is de grootste jongen dus hij mag best aangepakt worden. Hij is de aanvoerder, hij moet ze aansturen. Hij maakt wel geluid, maar hij zegt niets.”

Volledig scherm Virgil van Dijk. © Photo News

Van Dijk werd uiteraard geconfronteerd met de uitspraken van Van Basten. “Tsja’’, zuchtte hij met een mild glimlachje. “Volgens mij is hij nooit echt positief, toch? Je hoort mij echt niet zeggen dat ik een fantastische wedstrijd heb gespeeld, zeker niet. Maar heb ik dan meteen gefaald als aanvoerder? Ik denk wel dat ik er alles aan heb gedaan om het team te helpen. Vanuit Hilversum is het ook makkelijk om dingen te zeggen. Ik leid het team op een zo goed mogelijke manier, sta altijd vooraan volgens mij. Je hebt ook met een tegenstander te maken. Het was gewoon moeilijk, voor iedereen, zeker in de tweede helft.”

Van Dijk pleitte bovenal voor bezinning én optimisme in de aanloop van het laatste groepsduel met Qatar. “We gaan nu eerst goed herstellen - en vervolgens uitgebreid analyseren wat er beter moet. We hebben nog steeds een heel goede kans om verder te komen - en laten we niet vooral wanhopen. Dat is nergens voor nodig. We hebben geweldige spelers, en in de afgelopen maanden hebben we vaak genoeg laten zien hoe goed we kunnen zijn. Ik heb de overtuiging dat dat terugkomt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.