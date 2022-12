Marc Degryse ziet hoe de weg nu open ligt voor Messi: “Dé voetbalgod blijft op koers om de wereldtitel te veroveren die zijn palmares compleet zou maken”

Rode Duivels EXCLUSIEF. Op bezoek bij Vincent Kompany, die profiel schetst van nieuwe bondscoach: “Geef onze toppers een trainer op hún niveau”

Vincent Kompany (36) begint dit weekend met Burnley aan de tweede seizoenshelft in de Championship. VTM Nieuws en HLN zochten hem in Engeland op om in een exclusief gesprek te praten over zijn vertrek bij Anderlecht, de vroegtijdige uitschakeling van de Rode Duivels op het WK in Qatar én het feit dat hij genoemd wordt als een van de mogelijke opvolgers voor Roberto Martínez. “Ik, de nieuwe bondscoach? Daar ga ik nooit iets over zeggen.”

9 december