Marc Degryse ziet het somber in voor Club Brugge en Scott Parker: “Ik heb niet het gevoel dat het nog goed komt”

Tour de Tedesco: nieuwe bondscoach ook aanwezig op Kort­rijk-Anderlecht en Brugse derby, teller staat al op 5 JPL-mat­chen

Domenico Tedesco is aan zijn Jupiler Pro League-ronde begonnen. De nieuwe bondscoach van de Rode Duivels was eergisteren een aandacht toeschouwer in het AFAS Stadion Achter de Kazerne, voor het duel tussen KV Mechelen en Racing Genk. Gisteren was de Italiaanse Duitser dan weer aanwezig op de Bosuil voor het treffen tussen Antwerp en Eupen en ook de clash tussen Union en Standard woonde hij bij. Vandaag zat hij in de tribune voor de Brugse derby en Kortrijk-Anderlecht.