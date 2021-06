Marc Degryse ziet een uitmuntende Lukaku: “Het glas wordt iedere keer een beetje voller”

“Hoe je het ook draait of keert: tegen Rusland was er één grote uitblinker bij de Rode Duivels. Romelu Lukaku is niet te stoppen. ‘Rom’ is al een fenomeen, maar hij is goed op weg om een superfenomeen te worden. Ik moet erbij zeggen dat ik zelden zo’n zwak centraal duo heb gezien bij de Russen. Tegen een spits in supervorm als Romelu, ben je dan kansloos. De manier waarop Romelu diep in de tweede helft nog zo’n spurt trekt om dan met zijn minst goeie rechtervoet te scoren, getuigt van grote klasse. Sinds het WK is Romelu al goed voor 22 goals en 4 assists. In 19 wedstrijden was hij zo betrokken bij 26 goals. Dat is fenomenaal.”