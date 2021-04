Marc Degryse nu Super League al na 48 uur dood en begraven is: “Dit komt heel amateuristisch over”

“Volgens mij zijn de clubs geschrokken van de reacties in de hele voetbalwereld, niet in het minst van die van hun eigen supporters”, aldus huisanalist Marc Degryse over de voornaamste oorzaaken voor het snelle ontploffen van de Super League. “Gisteren kwamen daar ook nog eens verontwaardigde trainers en spelers bij van de twaalf betrokken clubs, zoals Guardiola en De Bruyne. Regeringen en UEFA dreigden van hun kant met sancties. Het werd niet meer houdbaar en leefbaar voor de twaalf clubs.”

Al hadden de Dirty Dozen die kritiek op voorhand wel kunnen voorspellen, volgens Degryse. “Dit komt zeer amateuristisch over. De timing zat voor mij volledig verkeerd, net op het moment dat de hervorming van de Champions League werd voorgesteld. Ik kan me dus niet ontdoen van de indruk dat deze Super League een manier was om nog meer voor zichzelf uit de onderhandelingen over die nieuwe Champions League te halen. Dat de initiatief nemende clubs zo snel hun kar keren, is het beste bewijs daarvan. Als je jaren aan zulke plannen hebt gewerkt, keer je die beslissingen binnen de 48 uur toch niet zomaar om.”

Nu tal van clubs zich terugtrekken uit het project, gooit ook Super League-bezielier Andrea Agnelli de handdoek. Degryse gelooft dan ook niet dat de competitie snel weer boven water zal komen. “Ik kan me niet voorstellen dat het in dit format, waarbij 12 à 15 clubs altijd zeker zijn van hun plek, zal lukken. Dat is een Amerikaans model en hier niet realistisch. De UEFA zal in hun hervormingen misschien een compensatie voor de voorziene inkomsten van de betrokken clubs voorzien. Maar er moet wel solidariteit en competitiegeest aanwezig blijven. Alle partijen zullen dus sowieso rond de tafel moeten zitten, waarbij iedereen water bij de wijn zal moeten doen.”

Volledig scherm Florentino Pérez - Marc Degryse. © Photo News - HLN