Marc Degryse neemt Alfred Schreuder op de korrel: “Zijn keuzes hebben niets bijgebracht, hij komt goed weg”

Belgisch voetbal Uitspraak Gilles De Bilde die uitmondt in Twit­ter-relletje blijkt inkomende sms, bevestigt ook commenta­tor Aster Nzeyimana

Co-commentator Gilles De Bilde kwam tijdens Union-Club Brugge in een Twitter-relletje terecht na wat leek op een ongelukkige uitspraak. “Dat ze die boeren maar op hun doos geven”, hoor je hem zeggen in een filmpje dat online circuleert. Sommigen interpreteerden dit als De Bildes mening, maar in werkelijkheid las hij een ontvangen sms voor aan een collega.

8 mei