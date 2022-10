Marc Degryse kijkt uit naar Europese sleutelweek voor Belgische clubs: “Ik kan het niet genoeg benadrukken, Union wordt nog té veel onderschat”

HLN Shop Een zacht najaar, maar bomen verliezen wel hun bladeren: laten liggen of opruimen?

Het mag dan wel een zalig zachte herfst zijn, bomen verliezen flink wat van hun bladeren op dit moment. Heb je bomen in je tuin, dan merk je dat de gevallen bladeren ook je gazon niet sparen en dit in sneltempo toegedekt raakt. Kan je gras hierdoor versmachten? Of werken de bladeren eerder beschermend? En wanneer is de bladerhoop te groot en moet je in actie schieten? HLN Shop harkt de belangrijkste info bij elkaar.

28 oktober