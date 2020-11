Marc Degryse in Top Of The League: "Dit is niet het Club Brugge van 2019"

Net voor de interlandbreak pakte Club Brugge een nodige zege tegen KV Oostende. Daarmee werd een einde gesteld aan drie matchen zonder overwinning in de eigen competitie en werd de kansloze nederlaag tegen Borussia Dortmund een héél klein beetje doorgespoeld. “Dit Club is niet het Club van 2019", zegt Marc Degryse in onze nieuwe podcast Top Of The League. “Vanaf 2020, de tweede helft van de vorige competitie, liep het al minder. Daarna verloren ze de bekerfinale en waren bij de start van de nieuwe competitie enkelen niet in vorm. De laatste maand lieten ze punten liggen op Standard, in Leuven, thuis tegen KV Mechelen - op mentaliteit nog wel. Het is belangrijk dat ze nu wonnen tegen KVO. Anders was er een kleine crisis.”