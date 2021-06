Marc Degryse in ‘Deviltime’: “Mertens heeft ervaring en kan je moeilijk op de bank laten zitten”

Football Talk Football Talk. AA Gent wint strijd om Hjulsager en legt 1,8 miljoen euro neer - Genk haalt middenvel­der bij Ajax

11 juni AA Gent heeft de strijd om Andrew Hjulsager gewonnen. Ook Anderlecht was fel geïnteresseerd in de 26-jarige Deense middenvelder, maar Hjulsager had zelf een voorkeur voor de Buffalo’s. AA Gent betaalde uiteindelijk 1,8 miljoen euro voor Hjulsager, die het voorbije seizoen uitgroeide tot één van de sterkhouders bij de kustploeg. Oostende lichtte tijdig de optie in het aflopend contract van de Deen om zelf langs de kassa te kunnen passeren. Hjulsager tekende een contract voor 4 jaar in de Ghelamco Arena. Na de transfervrije Julien De Sart is Hjulsager al de tweede aanwinst voor het Gentse middenveld, waar een felle concurrentie dreigt. (RN/KDZ)