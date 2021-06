Marc Degryse in ‘Deviltime’: “Ik zou niet verrast zijn als Doku start”

Rode DuivelsVanavond om 21u is het wachten voorbij, dan beginnen onze Rode Duivels aan hun openingsmatch op het EK tegen Rusland. Onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder blikken samen met VTM-sportanker Maarten Breckx in de eerste aflevering van onze online voetbalshow ‘Deviltime’ vooruit naar de wedstrijd van vanavond.

“Ik lig meer van wakker van de Rode Duivels dan van Oranje”, aldus Mulder “Hier is het leuker. Nederland leeft in het verleden. Nederland zit in de situatie van België van vroeger, wij in situatie Nederland. Bij ons is het van moeten en is de halve finale een must, voor Nederland is alles na de kwartfinale extra meegenomen. “

De hamvraag op dit moment is echter: wie speelt vanavond? Kiest bondscoach Martínez voor Vermaelen of Denayer centraal achterin? “Ik kies voor Denayer”, aldus Degryse. “Vermaelen is op leeftijd en heeft de laatste tijd niet veel gespeeld voor de Rode Duivels. Of onze defensie niet te oud is? Vertonghen en Alderweireld zijn te traag tegen Mbappé en Coman, maar met hun ervaring hebben ze altijd hun plaats.”

Een ander discussiepunt is de keuze tussen Castagne of Meunier op de rechter ‘wingback’. “Castagne heeft meer wedstrijdritme dan Meunier en speelde gewoon een puik seizoen”, vindt Mulder. “Castagne moet zich wel nog bewijzen op dit niveau. Meunier was echt goed op het WK in Rusland en weet hoe een groot toernooi in elkaar steekt.”

En speelt Dries Mertens vanavond? “Hij zal er staan als hij speelt. Doku maakt blijkbaar heel veel indruk op training, maar toch zou ik met Mertens starten”, zegt Degryse. “Ik zou niet verrast zijn als Doku start, al brengt een openingsmatch wel meer stress met zich mee. Mertens heeft ervaring en kan je moeilijk op de bank laten zitten.”

Van de Russen moeten de Rode Duivels geen schrik hebben, geeft Degryse vervolgens aan. “Oké, Dzuyba is een goede spits, maar ik lig er niet wakker van. Als ploeg zijn we gewoon beter.” Mulder pikt in: “Op een toernooi kan Rusland wel iets meer en zeker met het thuispubliek. Dit wordt geen walk-over, hoor. Ze gaan proberen massaal te verdedigen en op te schuiven, maar op snelheid zullen we niet gepakt worden.”

Van Italië waren onze analisten onder de indruk, maar ze hebben geen al te hoge verwachtingen. “Italië heeft een goede ploeg, en vreemd genoeg onder Roberto Mancini. Bij Manchester City kreeg hij veel kritiek op het spel, maar hij heeft Italië een enorme metamorfose laten ondergaan. Al denk ik niet dat Italië het toernooi kan winnen. Niemand valt uit de toon, maar ze hebben geen uitschieters.”

Als afsluiter: een pronostiekje. Zowel Marc Degryse als Jan Mulder denken dat het vanavond 0-2 voor België wordt. Maarten Breckx is wat bang van de Russen en vreest een 1-1-gelijkspel. Wie van hen gelijk heeft? Vanavond volgt het antwoord.

