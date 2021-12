Marc Degryse hoopt op onafhankelijke Pro League-voorzitter: “De clubs willen dat niet. Maar als er problemen zijn, steken ze hun handen in de lucht”

Conference League Tottenham krijgt 3-0 nederlaag toegewezen nadat het weigerde te spelen in Conference League, Vitesse gaat door

De tuchtcommissie van de UEFA heeft vandaag uitspraak gedaan over groep G in de Conference League. Het eindverdict in die poule was nog onduidelijk nadat Tottenham op de laatste speeldag van de groepsfase weigerde te spelen tegen Stade Rennes.

20 december