Manu Ferrera schat de kansen van La Roja in op de Final Four: “Spanje is een karikatuur van zichzelf”

Een selectie zónder spelers van Real Madrid. De brievenbus op Bernabéu bleef al voor de derde keer op rij leeg, geen oproepingsbrieven met als afzender Spaans bondscoach Luis Enrique. “Wie had hij dan moeten oproepen?”, stelt Spanjekenner Manu Ferrera. “Ramos is weg, Carvajal is gekwetst en Nacho is allesbehalve top. Bij Barcelona is het al niet veel beter, dat is een ploeg in verval.”