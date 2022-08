Manchester City duwt door voor Sergio Gómez: Engelse topclub legt concreet bod neer voor linkerwinger van Anderlecht

Contract tot 2025

Hoe dan ook laat Anderlecht zich niet opjagen in de onderhandelingen, Gómez ligt immers nog tot 2025 onder contract. De Spanjaard zelf ziet de overstap naar City wel zitten, hij is erg gecharmeerd door het project dat Guardiola en co hem bieden. Zowel een rechtstreekse integratie in de A-kern als een uitleenbeurt behoren tot de mogelijkheden. De Spaanse eersteklasser Girona - deel van de City Football Group - wordt onder meer genoemd als potentiële bestemming.

Tegen Seraing?

Transferonderhandelingen of niet, het zal Gómez in elk geval niet tegenhouden om zijn professionele plicht te blijven vervullen. Hij ontbreekt enkel in Estland omdat Anderlecht geen risico’s wil nemen met hem, door de pubalgie waarvan hij net hersteld is. Felice Mazzu bevestigde zelfs dat Gómez in de selectie zou kunnen zitten voor de competitiewedstrijd tegen Seraing van komende zondag. “Ik maak me geen zorgen om die transfergeruchten. Elke ploeg wordt daarmee geconfronteerd in deze periode”, relativeert de RSCA-coach. “Sergio is een geweldige speler, dus ik hoop natuurlijk dat hij blijft. Maar ik ben bezig met mijn volledige groep. Wat er zich op dit moment achter de schermen afspeelt, is minder belangrijk dan mijn selectie, die ik zo sterk mogelijk probeer te maken. Of de eventuele miljoenen van Gómez voor andere transfers kunnen zorgen? Over budgetten en het financiële praat ik nooit. Nu dus ook niet.”