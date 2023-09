Makkelijke zege voor PSG op bezoek bij Lyon: Kylian Mbappé twee keer aan het kanon

Doelpunten van Mbappé (strafschop), Hakimi, Asensio en nog eens Mbappé zetten PSG al voor de rust op een ruime 0-4-voorsprong. Lyon was simpelweg niet opgewassen tegen de aanvalsgolven van Mbappé en co. In de tweede helft milderde Tolisso nog vanop de stip, maar meer dan een voetnoot was dat doelpunt niet. PSG heeft zo na vier wedstrijden acht op twaalf. Lyon is allerlaatste in de Ligue 1 met één op twaalf.