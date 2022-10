Maakt Jutglà écht kans op selectie bij La Roja? “Met Luis Enrique weet je nooit, maar...”

RSC Anderlecht Mazzu ziet geen reden tot paniek: “We kunnen hier samen uit geraken” - Van Crombrugge: “Waar we nu staan, is onze plaats”

Crisis met grote C in het Lotto Park. Anderlecht en Felice Mazzu blijven achter met een ontluisterende 13 op 30, een dikke buis. Maar zó slecht vond Mazzu het allemaal niet. “We speelden beter dan tegen KV Kortrijk. Toen scoorden we vier keer, vandaag werkten we slecht af. Zo simpel is het.” Hendrik Van Crombrugge was harder in de analyse, al vond ook hij dat Anderlecht “goed gespeeld" had.

2 oktober