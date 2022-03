Maak kennis met Ivan Savvidis, de flamboyante voorzitter van Gent-tegenstander PAOK die ref met pistool bedreigde en 3 jaar stadionverbod kreeg

Jupiler Pro League BAS geeft OHL gelijk: KV Mechelen krijgt dan toch forfaitne­der­laag aange­smeerd

OH Leuven krijgt dan toch zijn gelijk. De club stapte naar het BAS nadat was beslist dat de wedstrijd tegen KV Mechelen alsnog moest worden gespeeld. Malinwa kwam half januari niet opdagen wegens coronabesmettingen in de selectie. Het BAS heeft KV Mechelen daarvoor nu een 5-0-forfaitscore aangesmeerd.

8 maart