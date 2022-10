Lukaku razend op Britse tabloid die hem verkeerdelijk beschuldigt van roken e-sigaret: “Jullie knoeien met de verkeerde”

VoetbalRomelu Lukaku is kwaad, razend zelfs, op de Britse krant ‘The Sun’. De tabloid schreef dat Lukaku - die dit weekend nog niet zal spelen bij Inter - in het openbaar werd gespot terwijl hij een e-sigaret aan het roken was. Maar die berichtgeving klopte helemaal niet. De man op de foto’s die ‘The Sun’ publiceerde, was Lukaku niet.

“Romelu Lukaku spotted smoking e-cigarette amid concerns over fitness of Inter Milan’s on-loan Chelsea striker.” Met een artikel met die titel pakte The Sun vandaag groot uit op zijn website. In het stuk zaten twee foto’s van een wandelende man die aan een e-sigaret lurkt. “Romelu Lukaku werd gespot terwijl hij tijdens een wandeling in Milaan een e-sigaret rookte. De 29-jarige heeft nog altijd maar drie matchen voor Inter gespeeld sinds Chelsea hem deze zomer uitleende”, zo viel te lezen in het artikel.

Intussen verwijderde The Sun het stuk echter alweer. Het was immers klinkklare onzin. De man in kwestie was niet Lukaku, die het artikel wel zag passeren. De spits reageerde met een kwaad bericht op Instagram. “De krant The Sun....jullie knoeien met de verkeerde”, schrijft Lukaku. “Blijf maar spelen...mijn mensen zullen jullie zeer binnenkort contacteren. Jullie zijn zo dom als wat om een foto te posten die niet eens van mij is, mét verkeerde info.”

Dit weekend nog niet in actie

Op sportief vlak is er stilaan licht aan het einde van de tunnel voor Lukaku. De aanvaller stond gisteren voor het eerst sinds 28 augustus weer op het trainingsveld met de spelersgroep. Een stap in de goede richting. De match van komend weekend tegen Fiorentina komt wel nog te vroeg, zo bevestigde coach Simone Inzaghi. “Lukaku werkt hard en is gemotiveerd om terug te keren naar zijn beste niveau. Voor de match tegen Fiorentina zal hij er nog niet bij zijn. We proberen hem fit te krijgen voor woensdag.” Dan speelt Inter in de Champions League een belangrijke match tegen Viktoria Plzen.

Volledig scherm Lukaku reageerde met een kwaad bericht op Instagram. © Instagram

