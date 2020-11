Lukaku mist prestigeduel met Real Madrid door verrekking in adductoren, ook interlands in gevaar?

VoetbalDe poppenkast kan weer beginnen. ‘Big Rom’ (27) mist het prestigeduel van morgen tegen Real Madrid door een verrekking in een van de adductoren. De bondscoach wil hem graag in Tubize, maar Inter ziet Romelu Lukaku liever niet afreizen. Martínez moet alweer brandjes blussen.

Op het trainingsveld stond hij niet. Op het vliegtuig zat hij evenmin. Terwijl zijn ploegmaats maandagmiddag afreisden naar Madrid, bleef zijn beste speler achter op de behandelingstafel in Appiano Gentile, Milaan. De kinesisten van Internazionale doen er alles aan om Romelu Lukaku fit te krijgen voor de topper bij Atalanta, komende zondag.

Een garantie op slagen is er voorlopig niet. De evolutie van de blessure van ‘Big Rom’ wordt dag per dag bekeken. De verrekking in de linkeradductor is er een die een speler twee tot drie wedstrijden aan de kant houdt. Het gevolg van die vrijschop op de lat, zeven dagen geleden, tegen Shakhtar Donetsk – toen schoot er iets in zijn bovenbeen.

Zijn trainer bij Inter, Antonio Conte, kruist de vingers, maar heeft zijn medische staf aangeraden elk risico te mijden. “’t Is een delicate situatie”, valt binnen de club te horen. Conte denkt ook aan de lange termijn. Liever hypothekeert hij het seizoen van Lukaku niet. Twee weken zonder zijn levenslijn is al meer dan genoeg. Inter had zijn goals kunnen gebruiken. Ook vanavond tegen Real. De korte pijn dan maar.

Vol verwachting kijken ze bij Inter ook wat er de komende dagen in Tubize gebeurt. Lukaku’s naam staat sowieso op de ruime spelerslijst die bondscoach Roberto Martínez bekend zal maken voor de oefeninter-land tegen Zwitserland en de Nations Leagueconfrontaties met Engeland en Denemarken. Hem tegenhouden wordt moeilijk, weten ze ook in Milaan. De FIFA-regels zijn duidelijk.

Als hij tegen Atalanta speelt, zal zijn club hem sowieso vrij moeten geven. Indien hij zondag niet in actie komt, zal hij zich toch aan moeten melden voor een medische check-up. Wees er maar zeker van dat zijn trainer hem dan de nodige consignes in zal fluisteren. Inter hoopt dat Martínez mee naar de lange termijn kijkt en de gezondheid van de speler vooropstelt.

Beppe Marotta, de CEO van Inter, liet vorig weekend bij Sky al zijn in zijn kaarten kijken: “We zitten in een noodtoestand. Een abnormaal seizoen is nog maar pas afgelopen en een nog abnormaler seizoen is gestart. We zullen ons star opstellen. Ik verwacht dat de federaties contact op nemen met ons. We moeten uiterst voorzichtig zijn. Ik vraag meer respect voor de clubs.”

Voor Martínez is het brandjes blussen. Real Madrid stuurde begin september een boze e-mail. De club weigerde in eerste instantie Eden Hazard en Thibaut Courtois af te staan. Een telefoontje met Zinedine Zidane klaar een en ander uit. Courtois reisde vorige maand enkel voor een check-up op en neer naar Brussel – hij sukkelde met een overbelasting. Leicester City kibbelde over de knie van Dennis Praet. Manchester City verzocht hem om voorzichtig om te springen met Kevin de Bruyne. In deze speciale tijden liggen de belangen tussen bonden en clubs nog verder uit mekaar.

Lukaku zelf bevond zich twee jaar geleden in een gelijkaardige situatie. Toen zakte hij, als speler van Man United, met een stramme hamstring af naar Belgïe. José Mourinho gaf hem de instructie om niet te spelen. Lukaku revalideerde in zijn eentje in Antwerpen in de praktijk van Lieven Maesschalck. Hij zou uiteindelijk geen seconde in actie komen – tot blijdschap van zijn coach. The Special One kwam in Brussel zelf polshoogte nemen en zat tijdens de interland tegen IJsland zelfs in het Koning Boudewijnstadion in de tribunes.

Gezien de COVID-maatregelen kan Conte zich binnen tien dagen alvast niet laten zien.

