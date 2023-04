Lukaku mist de kansen, waarna Inter tegen promovendus Monza derde thuisnederlaag op rij lijdt

Van weggeplukt ‘prikje’ tot 85 miljoen euro waard: wie is Leverkusen-smaakmaker Florian Wirtz?

Union bekampt het niet zo sexy Leverkusen in de kwartfinale van de Europa League. Maar één juweeltje glanst wel: de 19-jarige Florian Wirtz. Köln liet hem in 2020 gaan voor 300.000 euro, nu is hij 85 miljoen waard. Waarom vergelijkt zijn coach Xabi Alonso hem met … Messi?