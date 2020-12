Lukaku genomineerd voor ‘Sportman van het Jaar’? Onze chef voetbal: “Courtois was de beste Rode Duivel in 2020"

SportRomelu Lukaku (27) behoort tot de laatste drie genomineerden voor ‘Sportman van het Jaar’. Het moet zijn dat niet veel voetbaljournalisten hun stemformulier digitaal hebben ingevuld. Zij weten – of horen te weten – dat niet Lukaku, maar Thibaut Courtois (28) in 2020 de beste Rode Duivel was.