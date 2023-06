Lukaku, die in Lamborghini intrede maakt bij Duivels, wijst Saoedi’s af en spreekt over Inter nog steeds in ‘wij-vorm’

Dinsdagavond meldde Lukaku zich in Tubeke aan. Na de verloren Champions Leaguefinale, afgelopen zaterdag, gunde bondscoach Domenico Tedesco hem twee dagen extra rust.

Tijd die hij blijkbaar gebruikte om zijn oor elders te luisteren te leggen. In zijn directe entourage zeggen ze van geen onderhoud met Al-Hilal te weten. Toch is een Franse tussenpersoon met goeie contacten in het Saoedisch voetbal zeker van zijn stuk: een directeur van de Saoedische club heeft maandag in een chic Parijs hotel een informeel onderhoud gehad met Lukaku. Nadat Lionel Messi de neus ophaalde voor een avontuur in de Golfstaat, bewandelt Al-Hilal andere pistes. Volgens die bron raakten beide partijen toevallig aan de praat in het George V-hotel, hartje Parijs.

Franse media menen dat Al-Hilal onze landgenoot 20 tot 25 miljoen euro netto per jaar bood - een mondeling voorstel dat nooit op papier werd gezet. In de entourage van ‘Big Rom’ zeggen ze geen weet te hebben van concrete onderhandelingen.

Hun prioriteiten liggen immers elders. De komende weken hopen ze een vergelijk te vinden tussen Inter en Chelsea over een verlengd verblijf in Milaan. Dat is ook de wil van Lukaku. Het bestuur van Inter zette nog voor de Champions Leaguefinale het licht op groen voor nieuwe gesprekken met de Londense club.

In een Instagrampost hintte Lukaku dinsdagmiddag op zijn liefde voor Inter. Lukaku: “Het heeft niet mogen zijn. Maar we hebben alles gegeven. En daarom zit iedereen die van deze club houdt met een wrang gevoel. Maar de club heeft honger. En we zullen blijven vechten om dat gloriemoment op een dag te kunnen beleven.” Vooral het gebruik van ‘we’-vorm geeft het weg.

Lukaku verdient momenteel 12 miljoen euro bruto per jaar bij Inter, maar is bereid in te leveren om een deal met Chelsea te faciliteren. De komende dagen hoopt hij de kater van de Champions League van zich af te spelen bij de Duivels.

In navolging van Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) tekenden ook Karim Benzema en Ngolo Kanté (beiden Al-Ittihad) voor een Saoedische club. Verwacht wordt dat nog enkele grote namen hun voorbeeld zullen volgen. Lionel Messi haalde wel de neus op.

Geld is er geen probleem. Het vermogensfonds PIF, van kroonprins Mohammed bin Salman, wil jaarlijks 1 miljard uitgeven om de plaatselijke competitie te pimpen. Met een agressieve aanpak hopen ze spelers te overtuigen. Vaak slaan ze de tussenpersoon en zaakwaarnemers over.

Lukaku zelf heeft geen haast. Hij wacht de gesprekken tussen Inter en Chelsea af.

