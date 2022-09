Lukaku als onderbroekenmodel: Big Rom poseert als model voor Calvin Klein

Voor Lukaku is het lang niet zijn debuut in de reclamewereld. Sinds Roc Nation zijn commerciële belangen vertegenwoordigt, sloot hij meerdere sponsordeals. Hij was onder andere een van de gezichten van scheerspecialist King C Gillette in hun Style Like a King-campagne. Hij promootte het luxe-automerk Maserati. Hij had een deal met Versace, de beroemde couturier. Er was er een hilarisch reclamecampagne van Beyond Meat, een merk dat vleesvervangers produceert. En ook Playstation castte hem.