Luister hier naar de gloednieuwe voetbalpodcast ‘Top Of The League’: “De Bruyne en Hazard laten het soms hangen. Lukaku staat er wél iedere keer”

Beker van België Amateur­clubs worstelen met financieel en sportief vraagstuk voor uitgestel­de 1/16de finales in beker: “Dit zal ons geld kosten”

17:58 Na veel onzekerheid is de kogel door de kerk: de 1/16de finales van de Beker van België worden verplaatst van 16 december naar 9 januari. Want door corona komen de amateurclubs niet meer in actie in 2020. “We moeten op z’n minst nadenken over de zin en de onzin van deze bekercompetitie”, zegt Stephan Van den Berghe, voorzitter van Olsa Brakel dat tegen Club Brugge speelt. “Dit zal ons geld kosten.”