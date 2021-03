Luciano D’Onofrio genoemd in Belgisch onderzoek naar ex-Olympique Marseillevoorzitter Bernard Tapie

Belgisch voetbal Pro League neemt nog geen beslissing over beloften in 1B, Anderlecht verdwijnt uit Raad van Bestuur

16 maart Er is nog geen beslissing over de integratie van beloftenteams in 1B. Maar de piste van acht beloftenploegen lijkt helemaal van tafel. Het management moet de komende weken gedetailleerd uitzoeken of of een piste met vier of vijf beloftenteams in 1B de juiste is. Anders wordt het noppes. Voorts verdwijnt Anderlecht uit de Raad van Bestuur en blijft Lierse Kempenzonen ook volgend seizoen actief in 1B, ondanks de huidige degradatieplaats.