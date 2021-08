‘Love story’ in wording: waarom het bij Chelsea kan klikken tussen Romelu Lukaku en Thomas Tuchel

Champions League Racing Genk staat voor loodzware opdracht in Kiev, maar voorzitter Peter Croonen gelooft in een stunt: “We gaan het gewoon doen!”

10 augustus Racing Genk moet vanavond de perfecte wedstrijd spelen in Kiev tegen Shakhtar Donetsk. Zo - en enkel zo - mag België de hoop op een tweede deelnemer aan de Champions League blijven koesteren. Racing Genk gelooft dat het kan, zo’n onvervalste stunt tegen een Europese (sub)topper. “We gaan het gewoon doen!” Het is een uitspraak van voorzitter Peter Croonen die kon tellen. Niet na een coupe champagne en een goede fles wijn op het persdiner, maar gewoon voor afreis op de luchthaven van Luik. “Ik heb genoten van de Red Lions in Tokio. Ze gingen voor goud, ze spraken die ambitie uit en ze hebben het gewoon gedaan. Heerlijk.”