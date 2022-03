Louis van Gaal over mogelijk gesprek met Noa Lang: “Gaat jou niets aan!”

Van Gaal houdt zich nooit in. Om de paar minuten eens een knipoog of een uithaal naar de aanwezige journalisten. Moet je erbij nemen. Ook wanneer er een vraag wordt gesteld over het gedrag van Noa Lang. In oktober hadden de twee al een gesprek. Toen er vandaag werd gepolst of er al een nieuw gesprek had plaatsgevonden, was Van Gaal duidelijk: “Hij is pas net gearriveerd. En daarbij, dat gaat jou niets aan. Dat is privé. Vanavond heb ik 6 gesprekken met spelers. Morgenavond met 7. Ik denk niet dat een andere bondscoach dat al gedaan heeft.”