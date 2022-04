Louis van Gaal heeft positief nieuws tijdens première van film: “25 bestralingen hebben hun werk gedaan”

Vorige week maakte Louis van Gaal bekend dat hij prostaatkanker heeft. Hij kreeg de diagnose in december 2020, maar de bondscoach van Oranje deelde het nieuws niet eerder omdat hij zijn spelersgroep niet wilde beïnvloeden. Van Gaal heeft inmiddels 25 bestralingen achter de rug. Met positief resultaat, zo vertelde hij zelf gisteravond voor aanvang van de première van zijn film ‘LOUIS’ in het Theater Tuschinski in Amsterdam.

Quote 2021 was geen vrolijk jaar voor mij, nee. Maar zoals je een elftal moet managen, moet je deze ziekte managen. En dat doe ik dus. Louis van Gaal

“Ik heb alles al achter de rug”, aldus Van Gaal. “Ik heb 25 bestralingen gehad. Daarna moest ik vijf à zes maanden wachten om te achterhalen of ze hun werking hadden gehad. Dat hebben ze gedaan. Daarna is mijn prostaat ‘gepeld’ (waarbij weefsel wordt verwijderd, red.). Dat was in februari. Sindsdien is het een kwestie van optrainen. Dat duurt even.” Bang voor een terugval is Van Gaal niet. “Het gaat erom hoe je je in je brein voelt. Ik ben een positivo. Ik ga er gewoon mee om en niemand merkt het aan mij. Dit is een onderdeel van het leven.”

Volledig scherm Louis van Gaal en zijn vrouw Truus van Gaal. © ANP

Ook in de film zelf komt de ziekte aan bod. Als één van de vele hoofdstukken in zijn leven. Melodramatisch wordt het nooit, wel ingetogen kwetsbaar. De kijker ziet Van Gaal in een ziekenhuisbed, liggend in een scanapparaat en waarbij hij droogjes aangeeft wat de praktische problemen zijn als je maandenlang met een katheter bij je buik rondloopt. “Met een katheter wordt het moeilijk om de liefde te bedrijven.” Of hoe hij in november vorig jaar na Nederland-Noorwegen midden in de nacht in een rolstoel en met een busje naar huis werd gevoerd.

“Ik heb de ziekte”, zegt Van Gaal in de film. “En ik manage alle problemen die erbij komen. Want die zijn er wel als je 25 keer bent bestraald. Ik heb in mijn leven al heel vaak de dood meegemaakt (zijn eerste vrouw Fernanda overleed in 1994 aan kanker, red.). Waarom zou ik deze ziekte niet laten zien? 2021 was geen vrolijk jaar voor mij, nee. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Maar zoals je een elftal moet managen, moet je deze ziekte managen. En dat doe ik dus.”

Volledig scherm Louis van Gaal voor de première van zijn film 'LOUIS'. © Photo News

Volledig scherm Rafael van der Vaart en Estavana Polman waren ook aanwezig. © ANP

Volledig scherm Frank en Ronald de Boer op de rode loper voorafgaand aan de première van 'LOUIS'. © ANP

Volledig scherm Louis van Gaal voor de première van zijn film 'LOUIS'. © Photo News