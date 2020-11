De laatste keer dat Beerschot Anderlecht kon kloppen, dateert alweer van 11 november 2007. Op het Kiel werd het die dag 2-0. Ene Hernan Pablo Losada zorgde toen voor één van de twee goals. “Een doelpunt dat ik nooit ga vergeten”, glimlacht Losada. “Of we die stunt straks nog eens kunnen overdoen? Waarom niet? We hebben vijf van onze zes thuismatchen gewonnen en zoals altijd gaan we ook nu voor de drie punten. Maar tegelijk moet ik zeggen dat Anderlecht wel nog steeds favoriet is.”

Beerschot staat al een heel seizoen garant voor open en aantrekkelijke wedstrijden. Wordt het zondag opnieuw een doelpuntenfestival? “Dat zal natuurlijk ook voor een stuk afhangen van de manier waarop Anderlecht zich hier presenteert”, antwoordt Losada. “Ik heb het gevoel dat Vincent Kompany na de nederlaag op Club Brugge wat meer zekerheid heeft ingebouwd. Met goed gevolg, want ze zijn sindsdien vier wedstrijden ongeslagen. Ik ben trouwens grote fan van Kompany, ook in zijn rol als trainer. Zijn filosofie spreekt me aan.”

Naast Kompany op de bank zit Nicolas Frutos, landgenoot en ex-ploegmaat van Losada. Blijkbaar hebben beide Argentijnen mekaar recent opnieuw teruggevonden. “Ik speelde met Nico samen bij Anderlecht en Independiente en we kwamen goed overeen. Om één of andere reden verloren we mekaar nadien uit het oog. Sinds onze promotie naar 1A hebben we weer regelmatig contact”, vertelt Losada. “Vorige week hebben we mekaar zelfs in levende lijve ontmoet. Het zal tof zijn om Nico nog eens in een voetbalstadion tegen te komen.”