Lorin Parys wordt nieuwe Pro League-CEO en had zelfs al gesprek met Antwerp over Overmars: “Ze leren uit wat er gebeurd is”

Belgisch voetbalDe Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League hebben Lorin Parys aangesteld als nieuwe CEO van de Pro League. Parys legt vanaf 1 april zijn politieke taken neer en begint dan bij de Pro League. Hij had intussen ook al een gesprek met Antwerp over Marc Overmars.

De Pro League zat sinds midden januari zonder CEO nadat Pierre François - wiens contract eind juni afliep - met onmiddellijke ingang stopte. Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en Club Brugge-manager Vincent Mannaert kregen een tijdelijk mandaat om de Pro League tot eind juni te leiden. Samen moesten ze het pad effenen voor de toekomst van het Belgisch voetbal én op zoek gaan naar een nieuwe CEO.

Daarvoor zijn ze uitgekomen bij Lorin Parys. De 45-jarige Leuvenaar was de afgelopen jaren actief als politicus bij N-VA, maar trekt die deur achter zich dicht. Dat bevestigden bronnen binnen N-VA deze morgen al aan onze redactie en werd later ook bevestigd. Op een algemene vergadering van de Pro League werd de kandidatuur van Parys besproken en ook meteen bestendigd.

“Het is een intensief proces geweest. We hebben gekozen voor iemand die met een frisse maar analytische blik naar de sport kan kijken, mensen kan samenbrengen en op zoek gaat naar oplossingen. Lorin wordt het gezicht van het professionele voetbal in België, maar zal achter de schermen de relaties met de clubs, de Voetbalbond, ACFF, Voetbal Vlaanderen, partners en beleid uitbouwen en de organisatie leiden.”

Quote Het is mijn ambitie om voetbal te doen groeien als sport, als maatschap­pe­lij­ke motor en als economi­sche sector. Ik schakel nu dus over van de hoofdzaak naar de belangrijk­ste bijzaak. Lorin Parys

Volledig scherm Lorin Parys. © BELGA

“Ik vond het voor mezelf tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, vertelt Parys in een eerste reactie. “Het is mijn ambitie om voetbal te doen groeien als sport, als maatschappelijke motor en als economische sector. Ik schakel nu dus over van de hoofdzaak naar de belangrijkste bijzaak. Samen met alle partners die het voetbal heeft heb ik ontzettend veel zin om daar nog een turbo op te steken. Vanaf vrijdag 1 april leg ik al mijn politieke functies neer en zal ik me 100% inzetten voor ons voetbal.”

“Het waren acht intense en mooie jaren bij de N-VA”, vertelt Parys verder nog. “Ik haalde veel voldoening uit mijn mandaat van volksvertegenwoordiger en had het genoegen om als ondervoorzitter betrokken te zijn bij twee regeringsonderhandelingen. Ook in Leuven werkte ik samen met een bijzonder fijn team. In 2018 haalden we nog het beste Leuvense resultaat uit de geschiedenis van de partij. Deze carrièreswitch is allesbehalve een eenvoudige keuze. Toen deze opportuniteit op mijn pad kwam, heb ik na een periode van diep nadenken uiteindelijk de knoop voor mezelf doorgehakt.”

Volledig scherm © BELGA

Overmars

Parys benadrukte vandaag de maatschappelijke rol van het profvoetbal en wil dat de profclubs een onberispelijk imago uitdragen met respect voor gendergelijkheid, vrouwenrechten en diversiteit. De aanstelling van Marc Overmars - die bij Ajax in opspraak kwam wegens grensoverschrijdend gedrag - als Directeur Voetbalzaken van Antwerp kan daarbij haaks staan op het beleid dat Parys wil uitdragen.

“Op dat vlak lijkt het een beetje op de politiek. Concreet over Overmars heb ik al een gesprek gehad met Sven Jaecques (manager Antwerp, red)”, zei Parys. “Antwerp leert uit wat er gebeurd is en zal een aantal acties nemen zoals het opstellen van een charter over goed gedrag. Maar ik zou hier ook niet aan deze baan begonnen zijn, als het niet kristalhelder was dat heel veel moet veranderen.”

Ook gelijkheid op vlak van seksuele geaardheid is een thema dat Parys nauw aan het hart ligt. In de voetbalwereld rust nog een taboe over outing. Misschien kan Parys dat taboe helpen doorbreken? “Als ik daaraan kan bijdragen, dan graag. Maar ik heb absoluut niet de pretentie om te zeggen: ‘Oké, omdat de CEO van de Pro League getrouwd is met een man en drie kinderen heeft, zal een homoseksuele voetballer nu uit de kast komen.’ Mijn aanstelling kan wel een belangrijk signaal zijn, maar het is niet daarom dat de Pro League mij gekozen heeft. Diversiteit en veiligheid zijn op korte termijn wel belangrijke speerpunten in het beleid.”

Volledig scherm Sven Jacques en Marc Overmans. © Photo News

Bart De Wever: “Bekwame mensen vliegen soms uit”

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde ook op het de overstap van Parys. Hij sprak op de website van zijn partij z’n respect uit voor de keuze van Parys. “Het nadeel van samenwerken met bekwame mensen is dat ze soms andere opportuniteiten op hun pad tegenkomen en uitvliegen”, aldus De Wever. “Het is niet gemakkelijk om iemand te zien vertrekken met wie ik zo nauw en constructief heb samengewerkt, maar ik respecteer Lorin zijn persoonlijke keuze. Ik dank hem voor zijn bewezen diensten en wens hem het allerbeste toe met zijn nieuwe uitdaging.”

Bekijk ook: Hoe reageert N-VA op het vertrek van Lorin Parys?

Volledig scherm Lorin Parys. © BELGA

Verleden bij Open Vld, N-VA en Club Brugge Parys - jurist van opleiding - begon zijn politieke carrière in 2010 bij Open Vld, maar maakte in 2013 de overstap naar N-VA. Voor die partij zetelde hij sinds 2014 in het Vlaams parlement en bekleedde hij sinds 2018 de functie van ondervoorzitter. In datzelfde jaar werd hij verkozen als gemeenteraadslid van Leuven. In 2014 bracht Parys ‘De Vergeetput’ uit, een boek dat draait rond kinderen in bijzondere jeugdzorg. Samen met zijn echtgenoot is hij bovendien pleegouder van twee kinderen. Het paar heeft ook een adoptiekind. Opvallend: van 2011 tot 2012 was hij als Chief Operating Officer (COO) actief bij Club Brugge. Diezelfde functie bekleedde hij tussen 2007 en 2014 bij het winkelcentrum Uplace, de projectontwikkelaar waarvan Club-voorzitter Bart Verhaeghe ook voorzitter is.

Lees ook: