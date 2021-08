Loodzware week dwingt Hein Vanhaezebrouck tot evenwichtsoefening: “Het wordt roteren zonder kwaliteitsverlies”

Hein Vanhaezebrouck roteerde de voorbije weken in elke wedstrijd. De coach van AA Gent werkte een voorbereiding uit om iedereen klaar te krijgen voor een ritme van donderdag-zondag, maar hij moet na vijf wedstrijden ook vaststellen dat sommige wissels voor kwaliteitsverlies zorgden. Een les die hij meeneemt om zowel de competitiewedstrijden tegen Oostende en KV Mechelen als de Europese match in Riga tot een goed einde brengen.

“Als je gaat roteren, moet je altijd rekening houden met de aanwezige kwaliteit”, zegt Vanhaezebrouck. “Enkel in Valerenga heb ik speelminuten gegeven aan jongens die die konden gebruiken, goed wetende dat we daardoor iets aan kwaliteit gingen inboeten. Verder heb ik alleen geroteerd met jongens die ik daar klaar voor achtte. Als je veel kan roteren, behoud je meer frisheid. Maar je moet ook rekening houden met het niveau dat spelers halen. Sommigen kunnen makkelijk meerdere matchen aan op korte tijd, anderen hebben het daar iets moeilijker mee. Door het gelijkspel thuis tegen Riga staan ons nu in één week drie moeilijke matchen te wachten. Dat betekent dat we héél goed moeten oppassen met wat we doen. We kunnen in geen van die matchen roteren met verlies aan kwaliteit.”

Volledig scherm © BELGA

Dat leidt Vanhaezebrouck terug naar de voorbereiding. “Het was héél belangrijk om toen zoveel mogelijk spelers te hebben die konden deelnemen aan de oefenwedstrijden. Maar er zijn er een aantal die later zijn aangekomen. Sommigen hebben zich heel snel terug op niveau gewerkt, anderen zijn blijven sukkelen met een fysieke achterstand of medische problemen. Die blijven wat achterop hangen.”

Toch wijst Vanhaezebrouck niemand met de vinger. “In het geheel ben ik niet ontgoocheld, maar in de details wel. De manier waarop we tegen Riga twee doelpunten pakten, heeft me wél teleurgesteld. Als we daaruit leren, komt er een moment waarop we door onze dominantie veel matchen gaan winnen. Dat is ook een kwestie van scherp blijven, van focus houden. Ik ben voor 90% tevreden over mijn verdedigers, maar als perfectionist wil ik naar 100%. We gaan blijven stuwen en duwen om iedereen daarin mee te krijgen.”

Op het middenveld is het kwaliteitsverlies opmerkelijk eens De Sart en Odjidja er niet bij zijn. “We hebben daar het ongeluk gehad om daar met blessures van Owusu, Marreh en Kums te kampen”, aldus HVH. “Daardoor hebben we in het middenveld onvoldoende kunnen roteren, waardoor heel veel op de rug van Odjidja en De Sart is terecht gekomen. Daardoor misten zij ook frisheid, dat was er tegen Beerschot duidelijk aan te zien. Dan kies je tegen Riga voor een debutant als Oladoye, om die twee wat rust te kunnen gunnen.”

Vanhaezebrouck stelt vast dat rotatie niet alleen bij Gent een item is. “Ik las van Clement dat hij Vanaken eens wat rust moet geven. Club Brugge heeft twee matchen gespeeld hé, wij gaan al naar onze zesde toe. Ik begrijp dan ook niet goed dat er vragen gesteld worden bij die rotatie, als je in een situatie zit als de onze. Van KV Oostende werd vorig seizoen gezegd dat het allemaal spelers met drie longen waren. Die moesten ook maar één wedstrijd per week spelen. Onze belasting is groter, terwijl er bij ons te weinig spelers zijn met drie longen. Dan moet je andere middelen hanteren om fris te blijven. We zullen het met roteren én met gebruik van de vijf wissels moeten doen. Het komt er nu op aan om te zien wie de volgende drie matchen aankan en wie we absoluut nodig hebben om weer fris te zijn voor Riga.”

Volledig scherm Vorige week gaf AA Gent een 2-0 voorsprong uit handen tegen Beerschot. © Photo News