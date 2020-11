Lombaerts nadat hij schoenen aan de haak hing: “Het zwarte gat is veel gezegd. Maar ik mis vooral de spanning”

“Ik had niet gedacht dat het zo snel ging komen”, gaat hij verder over dat gemis. “Met een paar Rode Duivels waren we ook altijd bezig van, ‘kijk, we gaan toch blij zijn als onze carrière erop zit’. Zeker als je jonger bent. Maar eens je de 30 nadert, begin je toch iets te veranderen en wil je het toch nog zo lang mogelijk rekken. Altijd weg met de Rode Duivels, terwijl de andere spelers in de competities de tijd hebben om eens ergens naartoe te gaan. En wij moeten dan weer op hotel zitten... Ik zie de spelers waarmee ik die gesprekken voerde, nu bijna of al recordinternational zijn. Ik kan hen maar gelijk geven dat ze zo lang mogelijk doordoen.”