Loïc Lapoussin uit kern Madagascar gezet wegens “ongepast gedrag”, mogelijk volgt ook sanctie bij Union

Madagascar zag vandaag na een 2-0-verlies tegen het Centraal Afrikaanse voetbalelftal zijn laatste kans op een kwalificatie voor de Afrika Cup teloorgaan. Lapoussin, die nota bene vandaag zijn 27ste verjaardag vierde, stond niet in de basis, noch zat hij op de bank. Terwijl hij vrijdag in de met 0-3 verloren heenwedstrijd in de Malagassische hoofdstad Antananarivo nog aan de aftrap stond.

Maar de Frans bondscoach Nicolas Dupuis maakte een dag later bekend dat hij Lapoussin uit de selectie gezet had. Samen met ploegmaat Sylvio Ouassiero had hij de groepsregels overtreden. “Het gaat om ongepast gedrag waar ik absoluut niet achter sta. Zij zullen niet op het veld staan”, maakte Dupuis via facebook bekend.

De disciplinaire maatregel kan voor Lapoussin gevolgen hebben voor zijn aantreden bij Union. De Brusselse club hecht veel belang aan een voorbeeldig gedrag van zijn spelers en legde Lapoussin in december eind vorig jaar nog een bijkomende boete op na een geweigerde alcoholcontrole en weerspannig gedrag tegenover de politie. Hij moest toen een nacht in de cel doorbrengen. Union weerde Lapoussin nadien voor de bekermatch tegen KV Oostende uit de kern. De club zei destijds het incident zeer ernstig te nemen. Lapoussin had ook schuldbesef en bood publiek zijn excuses aan.

Lapoussin wist zich ook weer snel te rehabiliteren. De laatste weken etaleert hij op het veld bij vlagen zijn grote intrinsieke klasse: zijn voetbal is vaak een genot om naar te kijken en hij is een sleutelspeler in de hoge vlucht van Union in de competitie en in Europa. Maar een gewaarschuwd man is er twee waard: Union zal na het incident bij de nationale ploeg van Madagascar niet gediend zijn met zijn gedrag. De kans bestaat dat de club hem een bijkomende sanctie zal opleggen.

Volledig scherm Lapoussin lukte in het laatste competitieduel nog een fraaie treffer tegen KV Mechelen. © BELGA