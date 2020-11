Logische zeges voor Brazilië en Argentinië in Zuid-Amerika, Ecuador verkoopt Colombia pak slaag

Het was met dank aan goals van Arthur (33.) en Richarlison (45.) dat Brazilië in Montevideo al bij al vlot de maat van Uruguay kon nemen. Edinson Cavani kreeg 20 minuten voor het laatste fluitsignaal een rode kaart na een stevige overtreding op Richarlison, waardoor de Uruguayanen met tien man voort moesten spelen. Luis Suárez stond voor de thuisploeg niet op het wedstrijdblad na een positieve coronatest. Bij de Seleçao ontbrak de aan de adductoren geblesseerde Neymar. Nicolas Gonzalez (16.) en Lautaro Martinez (28.) zetten Argentinië al vroeg op rozen in Lima. Lionel Messi en co kwamen niet meer in de problemen in de tweede helft. Verder klopte Venezuela Chili met 2-1. Paraguay-Bolivia eindigde op 2-2.