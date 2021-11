Lof voor Hazard, die straks mogelijk speelt bij Real: “Hij werkt hard en stelt zich heel professioneel op”

LaLigaRoberto Martínez steunt vanzelfsprekend zijn aanvoerder Eden Hazard, dezer dagen bankzitter bij Real Madrid. “Eden is volledig fit. We horen vanuit onze uitstekende relatie met de medische staf van Madrid dat Eden zelfs extra werk levert. De nationale ploeg kan een hulp betekenen voor Eden in clubverband. Want hij is iemand die moet spelen om zijn beste rendement te halen. Dat kan bij ons. Ik kijk ernaar uit om Eden aan het werk te zien.”