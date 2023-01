LIVESTREAM REAL MADRID-ATLÉTICO. Verlengingen in Bernabéu! Courtois en Real ontsnapten aan uitschakeling dankzij late gelijkmaker Rodrygo

VoetbalSpanning troef in de Madrileense derby. In de kwartfinale van de Copa del Rey kwam er na 90 minuten nog geen winnaar tussen het Real Madrid van Thibaut Courtois en het Atlético van Yannick Carrasco en Axel Witsel. Grijpt iemand in de verlengingen een ticket voor de halve finales? Of krijgen we strafschoppen? Als HLN-abonnee kan u de ontknoping LIVE en exclusief bekijken in onze livestream!