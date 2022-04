Liverpool wint op eigen veld van machteloos Villarreal en zet flinke stap richting finale

De pegel van Thiago:

Acht minuten ver in de tweede helft kreeg Liverpool plots een stevig duwtje in de rug door een doelpunt dat bijna letterlijk uit de lucht viel. Een voorzet van Henderson week af op Estupiñan en viel over Rulli in doel: 1-0. De thuisploeg rook bloed en had nauwelijks twee minuten later al een tweede treffer te pakken. Salah zette Mané alleen voor doel, de Senegalees bleef koel en legde de 2-0 tegen de touwen. Villarreal, dat in de hele wedstrijd slechts één keer op doel trapte, was niet meer bij machte te reageren. Dat zag ook Divock Origi, die nog tien minuutjes mocht invallen. Een derde stunt lijkt ver weg voor de Spanjaarden, Liverpool staat met één been in een nieuwe Champions League-finale.