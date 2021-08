LIVE. Zet AA Gent, met Depoitre in basis, ook Poolse Rakow opzij in laatste voorronde Conference League?

Sparen Waarom vinden we sparen zo moeilijk? En hoe kan je jezelf motiveren om het wél te doen?

18 augustus Iedereen is er zich van bewust: sparen is belangrijk. Een mooie spaarbuffer wapent ons tegen financiële tegenslagen, helpt om toekomstige spaardoelen te realiseren en biedt extra gemoedsrust met het oog op ons latere pensioen. Toch vinden we het vaak moeilijk om te sparen. Waar situeren zich de grootste uitdagingen en hoe kunnen we die overwinnen? Spaargids.be weet raad.