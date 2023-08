LIVE WK VROUWENVOETBAL. Zweden pakt het brons na zege tegen gastland Australië

Pffff RC Genk. Waar gaat dit naartoe? Nu ook uitgeschakeld in de voorrondes van de Europa League. Wat rest, is de Conference League of... níks. Stel je voor. Het sprookje wordt een alsmaar grotere nachtmerrie, zo ziet onze chef voetbal Niels Poissonnier, die vindt dat Paintsil dringend in de spiegel moet kijken.