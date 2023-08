LIVE WK VROUWENVOETBAL. Zuid-Afrika verzekert zich na spektakelstuk van achtste finales waarin het Nederland ontmoet

Anderlecht kon niet overtuigen op de openingsspeeldag. Paars-wit ging op het veld van Union met 2-0 de boot in. Marc Degryse is dan ook scherp voor paars-wit. “De gewonnen oefenwedstrijd tegen Ajax gaf duidelijk een vertekend beeld.” Onze analist was eveneens niet onder de indruk van de prestaties van Antwerp en Club Brugge.