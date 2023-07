LIVE WK VROUWENVOETBAL. Japan stoot door als groepswinnaar, deze landen zijn al zeker van tweede ronde

Portugal houdt kwalificatiekansen gaaf

Eerder op de dag hielden titelverdediger Amerika en Nederland elkaar in Wellington in evenwicht (1-1) in een heruitgave van de laatste WK-finale. In het klassement van groep E hebben de Verenigde Staten en Nederland allebei 4 punten, één meer dan Portugal dat zijn openingsmatch met 1-0 had verloren van Oranje. Vietnam, eerder met 3-0 ook de mindere van de VS, is met 0 op 6 uitgeschakeld.