LIVE WK VROUWENVOETBAL. Historische zege voor Filipijnen, geen goals in duel tussen Noorwegen en Zwitserland

Thuisland Nieuw-Zeeland ging op de tweede speeldag in groep A in Wellington met het kleinste verschil (1-0) ten onder tegen de Filipijnen. Bolden (24.) scoorde de winnende treffer voor de WK-debutant die zijn eerste zege op het hoofdtoernooi verovert. Aansluitend hielden Noorwegen, dat net voor de aftrap sterspeelster Ada Hegerberg zag uitvallen met een liesblessure, en Zwitserland elkaar in Hamilton in evenwicht (0-0).

Colombia opende de debatten in groep H met een 2-0 zege tegen Zuid-Korea in Sydney. Usme (30.), op strafschop, en Caicedo (39.) scoorden de treffers voor de Zuid-Amerikanen. Duitsland won maandag al zijn eerste wedstrijd in de groep vlot van Marokko (6-0). Op de tweede speeldag, die zondag volgt, kijken Zuid-Korea en Marokko elkaar in de ogen en nemen de DFB-Frauen het op tegen Colombia.

De Filipijnen hebben op de tweede speeldag in groep A een historische zege behaald tegen Nieuw-Zeeland (1-0), samen met Australië het gastland. Nog in groep A kwamen Noorwegen en Zwitserland niet tot scoren (0-0). Colombia versloeg Zuid-Korea in poule H (2-0).

Een forfaitscore op het WK vrouwenvoetbal. Japan was vele maten te sterk voor Zambia en won met 0-5. Aan de rust leidden de Japanse vrouwen met 0-1. Een score die na de pauze serieus werd uitgediept. Na de eerste speeldag in groep C staan Spanje en Japan aan de leiding, met elk drie punten. Costa Rica en Zambia gaan woendag op zoek naar de eerste punten.

Spanje, één van de favorieten voor de eindzege, is prima aan het WK begonnen. De Spaanse dames, met tweevoudig Gouden Bal-winnares Alexia Putellas op de bank na een zware blessure, haalde het eenvoudig van Costa Rica met 3-0. Die stand stond bij de rust al op het bord. In dezelfde groep spelen Zambia en Japan morgen hun duel.

Het was de derde wedstrijd van dit wereldkampioenschap voor vrouwen en de eerste rode kaart. De overtreding werd al in blessuretijd van de wedstrijd gemaakt, waardoor er aan de eindstand weinig meer kon veranderen. Het duel eindigde dan ook in een 0-0 gelijkspel. Aanvaller Christine Sinclair, die al 190 keer trefzeker was voor haar land, miste na 50 minuten een strafschop.

De eerste rode kaart van het WK vrouwenvoetbal is intussen ook een feit. De Nigeriaanse Deborah Abiodun werd in de slotfase van het duel met Canada van het veld gestuurd na een stevige overtreding.

Het lukte het Ierland lange tijd om op gelijke hoogte te blijven. Australië was dominant, maar kwam nauwelijks tot kansen. Uit een strafschop maakte aanvoerster Steph Catley 7 minuten na rust de 1-0. De verdedigster van Arsenal droeg de band vanwege de afwezigheid van sterspeelster Sam Kerr. De Australische topscorer aller tijden mist ook het tweede duel met Nigeria vanwege een kuitblessure. Olympisch kampioen Canada is het vierde land in de groep.

Australië, het andere gastland dat tot de favorieten hoort, haalde het dan weer met het kleinste verschil van Ierland. Bij het tweede duel van dit WK waren ruim 75.000 toeschouwers in Stadium Australia in Sydney.

Gastland Nieuw-Zeeland stunt tegen Noorwegen

Het WK voetbal voor vrouwen is begonnen met een serieuze stunt. Nieuw-Zeeland, dat samen met Australië het toernooi organiseert, won in Eden Park in Auckland met 1-0 van Noorwegen. Nieuw-Zeeland is de nummer 26 op de FIFA-wereldranglijst, veertien plekken onder de Noorse vrouwen.

Voor de openingswedstrijd was er een feestelijke openingsceremonie, maar daarna ook nog een minuut stilte. Deze werd gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in Auckland, waarbij drie doden vielen. De speelsters van Noorwegen verbleven in een hotel op slechts 300 meter van de plek waar werd geschoten. Zij werden op donderdagochtend wakker van het geluid van de politiehelikopters, zo vertelde aanvoerder Maren Mjelde in aanloop naar het openingsduel van het WK.

Of het daardoor kwam of gewoon door het goede spel van Nieuw-Zeeland zullen we nooit weten, maar Noorwegen stelde zwaar teleur en verloor verdiend van het gastland. De 'Football Ferns' waren in de eerste helft al de betere partij, maar kort voor rust werd de 1-0 nog voorkomen door een goede tackle van Thea Bjelde bij een schot van Hannah Wilkinson. Drie minuten na rust was het wel raak voor Wilkinson, speelster van Melbourne City. In de slotfase kreeg Nieuw-Zeeland zelfs nog een uitstekende kans op de 2-0, maar Ria Percival (Tottenham) schoot de na hands toegekende strafschop tegen de lat.

Noorwegen beschikt met Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais), Caroline Graham Hansen, Ingrid Engen (beiden FC Barcelona), Guro Reiten en Maren Mjelde (beiden Chelsea) over topspeelsters bij internationale topclubs, maar daar was in het openingsduel bijzonder weinig van te zien. Vorig jaar stelde Noorwegen ook al zwaar teleur op het EK, met uitschakeling in de poulefase na onder meer een pijnlijke 8-0-nederlaag tegen gastland en de latere Europees kampioen Engeland.